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ABD'de ilk Kovid-19 aşısı yapıldı!

ABD'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşı, ilk olarak New York'ta bir hemşireye uygulandı.

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ABD'de Kovid-19'a karşı aşılama başladı. Aşıda öncelik sağlık çalışanlarına verilecek. New York'ta yoğun bakımda çalışan hemşire Sandra Lindsay, canlı yayında Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısını yaptıran ilk kişi oldu. 

Aşı yapılırken canlı yayına New York Valisi Andrew Cuomo da video konferansla katıldı. 

"Sancılı bir dönemin sonunun başlangıcı olur"

Lindsay, aşı olduktan sonra, "Bugün umutluyum, rahatladım. İyileşeceğimizi hissediyorum. Umarım aşı, ülkemizde çok sancılı bir dönemin sonunun başlangıcı olur." ifadesini kullandı. 

Halka aşının güvenli olduğunu aşılamak istediğini belirten Lindsay, salgına son vermek için herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini vurguladı. 

Lindsay, tünelin sonunda ışık göründüğüne işaret ederek, maske takmaya ve sosyal mesafeye özen göstermeye devam edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Trump'ın paylaşımı

ABD Başkanı Donald Trump'da Twitter hesabından, "İlk aşı yapıldı. Tebrikler ABD. Tebrikler dünya." açıklamasını yaptı. 

New York Valisi Cuomo da "Tarihi. İlk New Yorklu, ön saflarda çalışan hemşire Sandra Lindsay aşı oldu. İyileşme kapıda. Teşekkürler Sandra." paylaşımında bulundu.

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