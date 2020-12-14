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Antalya'da belediye işçisinin cansız bedenine ulaşıldı

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA'da epilepsi hastası 37 yaşındaki belediye işçisinin cansız bedeni bulundu. Talihsiz adamın epilepsi nöbeti geçirip suya düşmesiyle boğulduğu tahmin ediliyor.

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Olay, saat 15.00 sıralarında Alanya ilçesi Oba Mahallesi Müderrisler Sokak’ta bulunan Oba Çayı’nda meydana geldi. Yoldan geçenler çayda hareketsiz halde duran erkek cesedi görerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları incelemelerde cesedin Alanya Belediyesi’nde temizlik işçisi olarak çalışan Veli Uyar’a (37) ait olduğunu belirledi.

Uyar’ın cansız bedeni savcılık ve jandarma incelemesinin ardından Alanya Belediyesi morguna konuldu. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen ve üzerinde herhangi darp izine rastlanılmayan Uyar’ın temizlik yaptığı esnada nöbet geçirerek çaya düştüğü boğulduğu tahmin ediliyor.

Uyar’a Covid-19 testi de yapacağı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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