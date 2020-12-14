BIST 1.392
DOLAR 7,87
EURO 9,58
ALTIN 461,80
HABER /  DÜNYA

Fransa'da 33 rap sanatçısından Macron'u kızdıracak şarkı!

Tartışmalı güvenlik yasa tasarısı ve Müslümanları hedef alan ‘ayrılıkçı’ yasa tasarısı ile eleştirilen Fransa’da, rap sanatçıları polis şiddetine karşı çıkardıkları şarkıyla gündem oldu. Şarkıda, Fransa’da her yıl onlarca Arap ya da siyahi gencin polis tarafından öldürüldüğü, uzun zamandır devam eden bu durum karşısında harekete geçilmediğinden söz ediliyor.

Abone ol

Ülkede 33 rap sanatçısı, “Polis şiddetine karşı 13’12” adını verdikleri parçada, Fransa’da her yıl onlarca Arap ya da siyahi gencin polis tarafından öldürüldüğünü, çok uzun zamandır devam eden bu durum karşısında kimsenin harekete geçmediğini vurguladı.

Böylesi bir durum ortadayken, polislerin fotoğraflanmasını ve görüntülerinin alınmasını yasaklayan genel güvenlik yasa tasarısının Ulusal Meclis’te görüşüldüğü hatırlatılan parçada, sanatçıların ırkçı polis şiddetinin kurbanları ile ailelerine destek olmak ve tacizlerin durması için şarkı yapmayı seçtikleri kaydedildi.

Sanatçıların aynı adalet talebi için birleştiklerini vurguladıkları parçada, “Bizler bu ırkçı cinayetlerin sessiz suç ortağı olmayı reddediyoruz.” ifadesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin, Müslümanları hedef alan adımları ve yürürlüğe koymaya hazırlandığı yasa tasarısı ile polislerin yetkilerini artıran tasarı Fransa’da tepkilere yol açtı.

Ardından düzenlenen protesto gösterilerinde polisin göstericilere ve alanda görüntü kaydeden gazetecilere yönelik şiddet uygulaması gerginliği daha da artırdı.

Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası toplum ve insan hakları savunucuları hükümetin tutumunu ve polis şiddetini kınayan açıklamalar yayımladı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Yılbaşında 4 günlük yasak olacak mı?
ABD ve İsrail Arap ülkeleriyle birlikte İran’a saldırıya mı hazırlanıyor?
İçişleri Bakanlığı'ndan, sokağa çıkma kısıtlamasında istisna genelgesi
İBB yönetiminden İstanbul'da suya yüzde 40 zam talebi
İsrailli Jerusalem Post yazdı! ABD yeni Başkanı Joe Biden'a bomba Türkiye çağrısı
Washington Post'tan MİT’in İran ajanı operasyona övgü
ÖNCEKİ HABERLER
Esed'in oligark kuzeni Mahluf savaş tüccarlarının ekonomiye el koyduğunu ileri sürdü
Devlet tarafından kira ödemesi mi yapılacak? Kira düzenlemesi nedir?
Kahramanmaraş'ta İlginç olay! sokak ortasında kendisini karnından vurdu
Yılmaz Vural hastaneden taburcu oldu! Açıklamalarında duygu dolu anlar yaşadı
Uşak'ta iki ayrı evde doğal gaz patlaması oldu! 7 kişi yaralandı
Kabine toplantısı saat kaçta başlayacak Erdoğan konuşacak mı?
Yorumlar