BIST 1.392
DOLAR 7,87
EURO 9,58
ALTIN 461,80
HABER /  DÜNYA
ADV Ebebek'te bebek bezlerinde indirim fırsatı

Karabağ'da ateşkes ihlaline Kremlin'den açıklama: Kısa sürede bastırıldı

Dağlık Karabağ'da işgalci Ermenistan tarafından ateşkesin ihlal edilmesine ilişkin konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bölgede kaygı verici bir durumun ortaya çıktığını ancak kısa sürede çözüme kavuşturulduğu söyledi.

Abone ol

Basın mensuplarının Dağlık Karabağ'da ateşkesin bozulduğuna dair haberlerle ilgili sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Gerçekten de endişe verici bir durum vardı ancak çok hızlı bir şekilde bastırıldı" dedi.

Kremlin'in bölgedeki durumu izlediğini ve yaşanan gelişmenin Rus barış gücü birlikleri üzerinde ek yük oluşturduğunu kaydeden Peskov, şu anda daha fazla bilgi veremeyeceklerinin altını çizdi.

Ne olmuştu?

12 Aralık'ta Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan tarafının, Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarda ateşkesi ihlal ederek provokatif eylemlerde bulunduğu açıklaması yapmıştı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı da Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin Karabağ’a saldırı girişiminde bulunduğunu iddia etmişti.

Aliyev 'Bu sefer onları tamamen yok edeceğiz' demişti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Ermeni militanlar ya da 'Ermeni ordusu' diye adlandırdıkları kalıntılar tarafından bazı terörist eylemlerin yapıldığı bilgisi verildi. Bu, elbette endişe verici bir durum. İki gün önce, şanlı zaferimizle ilgili askeri geçit töreninde, Ermeni faşizmi yeniden ortaya çıkarsa, demir yumrukla başını ezeceğimizi söyledim. Bu nedenle herhangi bir askeri eylem planlamamaya çok dikkat etmeleri gerekir. Bu sefer onları tamamen yok edeceğiz." demişti.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 9 Kasım’da Dağlık Karabağ’daki çatışmaların durması için imzalanan üçlü anlaşmanın ardından, bölgeye Rus barış gücü birlikleri konuşlandırılmıştı.

Anlaşma gereği tamamıyla Dağlık Karabağ’a aktarılan Rus barış gücü hafif silahlı 1960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 otomobil ve özel araçlardan oluşuyor. Rus askerler, temas hattında kurulan toplam 23 gözlem noktasından 24 saat boyunca ateşkese uyulup uyulmadığını izliyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
İçişleri Bakanlığı'ndan, sokağa çıkma kısıtlamasında istisna genelgesi
İBB yönetiminden İstanbul'da suya yüzde 40 zam talebi
İsrailli Jerusalem Post yazdı! ABD yeni Başkanı Joe Biden'a bomba Türkiye çağrısı
Washington Post'tan MİT’in İran ajanı operasyona övgü
Okullar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesi Mustafa Necmi İlhan o tarihi işaret etti
Erdoğan OECD programına video gönderdi! Kritik mesajlar verdi
ÖNCEKİ HABERLER
Rize Valisi Kemal Çeper koronavirüse yakalandı
Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yeni genelge! İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdi
Kira düzenlemesi ne demek kira yardımı mı yapılacak?
İHH’dan Etiyopyalı mültecilere gıda ve sağlık yardımı
Belçika'da polis baskını! Meğer seks partisiyi veriyorlarmış
Kreş ve anaokulları açılıyor mu Ziya Selçuk bugün açıklayacak
Yorumlar 2 yorum