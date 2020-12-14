Karabağ'da ateşkes ihlaline Kremlin'den açıklama: Kısa sürede bastırıldı

Dağlık Karabağ'da işgalci Ermenistan tarafından ateşkesin ihlal edilmesine ilişkin konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bölgede kaygı verici bir durumun ortaya çıktığını ancak kısa sürede çözüme kavuşturulduğu söyledi.

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Basın mensuplarının Dağlık Karabağ'da ateşkesin bozulduğuna dair haberlerle ilgili sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Gerçekten de endişe verici bir durum vardı ancak çok hızlı bir şekilde bastırıldı" dedi.

Kremlin'in bölgedeki durumu izlediğini ve yaşanan gelişmenin Rus barış gücü birlikleri üzerinde ek yük oluşturduğunu kaydeden Peskov, şu anda daha fazla bilgi veremeyeceklerinin altını çizdi.

Ne olmuştu?

12 Aralık'ta Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan tarafının, Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarda ateşkesi ihlal ederek provokatif eylemlerde bulunduğu açıklaması yapmıştı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı da Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin Karabağ’a saldırı girişiminde bulunduğunu iddia etmişti.

Aliyev 'Bu sefer onları tamamen yok edeceğiz' demişti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Ermeni militanlar ya da 'Ermeni ordusu' diye adlandırdıkları kalıntılar tarafından bazı terörist eylemlerin yapıldığı bilgisi verildi. Bu, elbette endişe verici bir durum. İki gün önce, şanlı zaferimizle ilgili askeri geçit töreninde, Ermeni faşizmi yeniden ortaya çıkarsa, demir yumrukla başını ezeceğimizi söyledim. Bu nedenle herhangi bir askeri eylem planlamamaya çok dikkat etmeleri gerekir. Bu sefer onları tamamen yok edeceğiz." demişti.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 9 Kasım’da Dağlık Karabağ’daki çatışmaların durması için imzalanan üçlü anlaşmanın ardından, bölgeye Rus barış gücü birlikleri konuşlandırılmıştı.

Anlaşma gereği tamamıyla Dağlık Karabağ’a aktarılan Rus barış gücü hafif silahlı 1960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 otomobil ve özel araçlardan oluşuyor. Rus askerler, temas hattında kurulan toplam 23 gözlem noktasından 24 saat boyunca ateşkese uyulup uyulmadığını izliyor.