Belçika'da polis baskını! Meğer seks partisiyi veriyorlarmış

Belçika'da polis, gelen şikayetler üzerine bir partiye baskın düzenledi. Söz konusu organizasyonun, 56 kişilik 'kaçak seks partisi' olduğu anlaşıldı. Katılanlara koronavirüs (Covid-19) önlemlerini ihlal ettikleri için 250 euro ceza kesildi.

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Belçika'nın Saint-Mard kentinde, gelen şikayetler üzerinde polis tarafından bir partiye baskın düzenlendi. Yetkililer, kadın ve erkeklerin bulunduğu partide ‘grup seks’ yapıldığını açıkladı.

Euronews’te yer alan habere göre, çoğunluğu Fransız vatandaşlarının oluşturduğu 56 kişilik partiye katılanların her birine, koronavirüs önlemlerini ihlal ettikleri için 250 euro para cezası kesildi. Üzerlerinde uyuşturucu çıkan iki kişi de gözaltına alındı. Partide ‘eskort kadınların’ bulunduğu da ifade edildi.

Belçika polisi aynı gece Leaken kentinde bir depoda en az 100 kişinin katıldığı partiye de gelen ihbarlar üzerine baskın yaptı. Katılımcıların çoğu kaçsa da, en az 60’ının kimliği tespit edildi.

Aralık ayının başında da, başkent Brüksel'de Macar asıllı Avrupa Milletvekili Jozsef Szajer ve birçok diplomatın katıldığı grup seks partisine polis baskın düzenlemişti.

Ülkesinde eşcinsellik karşıtı politikaları ile bilinen Szajer, sadece erkeklerin bulunduğu bu olayın patlak vermesinin ardından milletvekilliği görevinden istifa etmişti.

"Birçok politikacı katıldı"

Partinin organizatörü Manzheley yaptığı açıklamada, Avrupa Parlamentosu (AP) Szajer'ın istifasıyla sonuçlanan Brüksel'deki apartman dairesinde düzenlenen yasa dışı seks partisine yönelik polis baskınının partinin bir parçası sanıldığını söylemiş, seks partisinin ülkede yasal olduğunu belirten Manzheley, "Partinin basılma nedeni koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayılmış olabileceğidir" demişti. Partinin organizatörü Manzheley yaptığı açıklamada, "Polonya, Macaristan, Fransa, Almanya, Hollanda, İsviçre, İspanya ve Ukrayna'dan politikacılar da katıldı" iddiasında bulunmuştu.

Belçika’da son 24 saatte 2 bin 807 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 605 bin 966’ya yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 110 kişi artarak toplamda 17 bin 902’ye çıktı.