BIST 1.392
DOLAR 7,87
EURO 9,58
ALTIN 461,80
HABER /  YEREL
ADV Ebebek'te bebek bezlerinde indirim fırsatı

Müziğin efsane ismi Erkut Taçkın hayatını kaybetti! Aşk 101 ile yeniden popüler olmuştu

Türk Rock müziğinin ilk temsilcilerinden Erkut Taçkın 78 yaşında hayatını kaybetti. Taçkın, Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisinde şarkılarının kullanılmasıyla yeniden popülerliğe kavuşmuştu.

Abone ol

Türk Rock müziğinin efsane isimlerinden Erkut Taçkın'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu. Uzun zamandır kanser tedavisi gören Taçkın, bugün evinde hayatını kaybetti. 78 yaşındaki müzisyen Türk rock müziğinin ilk temsilcilerindendi.

Netfilix’te yayınlanan Aşk 101 dizisinin ilk sezonunda Türkiye’nin Elvis Presley’i olarak anılan Erkut Taçkın'ın Sevmek İstiyorum isimli şarkısının düzenlenmiş halinin kullanılması efsane müzisyenin yeniden büyük bir popülerliğe kavuşmasını sağlamıştı. Diziyle birlikte Taçkın Youtube, Spotify gibi platformlarda en çok dinlenen isimler arasında girmeyi başarmıştı. 

SON DAKİKA HABERLERİ
İçişleri Bakanlığı'ndan, sokağa çıkma kısıtlamasında istisna genelgesi
İBB yönetiminden İstanbul'da suya yüzde 40 zam talebi
İsrailli Jerusalem Post yazdı! ABD yeni Başkanı Joe Biden'a bomba Türkiye çağrısı
Washington Post'tan MİT’in İran ajanı operasyona övgü
Okullar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesi Mustafa Necmi İlhan o tarihi işaret etti
Erdoğan OECD programına video gönderdi! Kritik mesajlar verdi
ÖNCEKİ HABERLER
UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu eşleşmeleri
Kevin Durant 552 gün sonra parkeye çıktı
İsrail belediyesi Kudüs'teki Müslüman kabristanına ait duvar ve merdiveni yıktı
Kilosu 15 TL'ye düştü! Bolu'da vatandaşlar alabilmek için birbirleriyle yarıştılar
Yerli Malı Haftası ne zaman 2020 kutlanır kaç gün sürüyor?
Yerli Malı Haftası şiirleri 2 kıtalık kısa-4 kıtalık yerli malı şiirleri
Yorumlar