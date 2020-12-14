Müziğin efsane ismi Erkut Taçkın hayatını kaybetti! Aşk 101 ile yeniden popüler olmuştu

Türk Rock müziğinin ilk temsilcilerinden Erkut Taçkın 78 yaşında hayatını kaybetti. Taçkın, Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisinde şarkılarının kullanılmasıyla yeniden popülerliğe kavuşmuştu.

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Türk Rock müziğinin efsane isimlerinden Erkut Taçkın'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu. Uzun zamandır kanser tedavisi gören Taçkın, bugün evinde hayatını kaybetti. 78 yaşındaki müzisyen Türk rock müziğinin ilk temsilcilerindendi.



Netfilix’te yayınlanan Aşk 101 dizisinin ilk sezonunda Türkiye’nin Elvis Presley’i olarak anılan Erkut Taçkın'ın Sevmek İstiyorum isimli şarkısının düzenlenmiş halinin kullanılması efsane müzisyenin yeniden büyük bir popülerliğe kavuşmasını sağlamıştı. Diziyle birlikte Taçkın Youtube, Spotify gibi platformlarda en çok dinlenen isimler arasında girmeyi başarmıştı.