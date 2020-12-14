İHH’dan Etiyopyalı mültecilere gıda ve sağlık yardımı

İHH İnsani Yardım Vakfı, Etiyopya’da yaşanan iç çatışmalarından dolayı Sudan’a göç etmek zorunda kalan 2 bin 250 aileye gıda kolisi, 2 bin 250 aileye hijyen paketi ve 4 bin 500 battaniye dağıtımı gerçekleştirdi.

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Etiyopya’nın kuzeyinde TPFL (Tigray Halk Kurtuluş Cephesi) ve Etiyopya hükümeti arasında çıkan silahlı çatışmalar sebebi ile Birleşmiş Milletler’in hazırladığı rapora göre Etiyopya’nın Tigray bölgesinden yaklaşık 60 bin mülteci Sudan’a göç etmek zorunda kaldı.

Bölgede meydana gelen krizin ardından İHH İnsani Yardım Vakfı, göç edilen kamplara ulaşıp, Birleşmiş Milletler Sudan Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNCHR) ile koordineli olarak yardım çalışması başlattı. Bu kapsamda çadır kurulumuna destek veren İHH ekipleri, aynı zamanda yaşam mücadelesi veren Etiyopyalı mültecilere gıda, sağlık ve barınma desteği de sağladı. Yapılan yardımlardan şu ana kadar yaklaşık 25 bin kişi istifade etti.

İhtiyaç sahiplerine ulaştırılan gıda paketleri 5 kişilik bir ailenin bir aylık gıda ihtiyacını karşılıyor. Bu paketlerde 5 kg toz şeker, 4,5 lt. sıvı yağ, 5 kg un, 5 kg pirinç, mercimek ve tuz bulunuyor.

Mültecilere kovidle mücadele desteği

Bir yandan yoksullukla mücadele eden mülteciler öte yandan da salgın hastalık kovid ile mücadele etmeye çalışıyor.

Sağlık yardım çalışmaları kapsamında faaliyetlerini sürdüren İHH, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan Um Rakuba ve Haşabe kamplarda hijyen paketi dağıttı.

Dağıtılan hijyen paketlerinde diş macunu, diş fırçası, hijyenik ped, el ve banyo sabunu, el havlusu, banyo havlusu, banyo lifi, bulaşık teli, bulaşık deterjanı, vazelin, cilt pudrası, çamaşır suyu ve diğer temizlik ürünleri bulunuyor.

İHH ekipleri bölgede kamplarda zor şartlarda yaşayan mültecilere yönelik yardım çalışmalarına devam edecek.