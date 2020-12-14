Uşak'ta iki ayrı evde doğal gaz patlaması oldu! 7 kişi yaralandı

UŞAK'ta iki binada doğal gaz kaynaklı patlama oldu. Feci olayda 7 kişi yaralanırken, binalarda da hasar meydana geldi.

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UŞAK'ta, birbirlerine 500 metre mesafedeki 2 apartmanın 1'inci katlarındaki doğalgaz kombilerinde iddiaya göre gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, çevredeki binalar da hasar gördü. Patlamada, ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.

Atatürk Mahallesi 2'nci Şeker Sokak ve yaklaşık 500 metre mesafedeki 6'ncı Yunus Emre Sokak'taki 2 apartmanın 1'inci katlarındaki kombilerdeki gaz sıkışması nedeniyle saat 14.00 sıralarında patlama meydana geldi. Büyük bir gürültüyle meydana gele patlamada, mahalleli panik yaşadı ve sokağa döküldü. Ortalık savaş alanına dönerken, çevredeki binalarda hasar meydana geldi, camları kırıldı. Patlamanın ardından yangın çıkarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alına yaralılardan 1'in durumun ağır olduğu bildirildi.

​Patlamanın meydana geldiği binalarda oturanlar tahliye edildi. Önlem olarak bölgedeki gaz akışı tekrar kesildi.

'Ekipler gelmeden işlem yapılmaması önemle rica olunur'

Uşak Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Bildiğiniz üzere ilimizde doğalgaz ana boru hattında meydana gelen hasar giderilmiştir. İlimizin tamamına doğalgaz verilmesi için UDAŞ ekipleri görevlendirilmiştir. Bina girişlerindeki servis kutularında kurulum işlemleri, UDAŞ ekipleri tarafından gerçekleştirilmekte ve gerekli kontroller yapılmaktadır. Bu süreçte vatandaşlarımızın ekipler gelmeden herhangi bir işlem yapmamaları önemle rica olunur. Tehlikeye mahal vermemesi için uzman ekipler beklenmeli ve herhangi bir durumda Alo 187 aranmalıdır" denildi.

'Ocağınızın açma kapama düğmelerini kapalı tutunuz'

Uşak'ta doğalgaz dağıtımını gerçekleştiren UDAŞ Uşak Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada ise, "Şehre gaz tedariki yeniden sağlanırken can ve mal güvenliğiniz için aşağıdaki adımları takip edin. Servis kutusu regülatörlerini kendiniz açmayınız. Ocağınızın açma kapama düğmelerini kapalı tutunuz. Evinizi sık sık havalandırın, şüpheli bir durumda 187 acil çağrı hattını arayın" uyarısı yapıldı.