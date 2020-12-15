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Denizli'de foseptiğe giren 3 işçi, egzozdan zehirlenerek hayatını kaybetti

DENİZLİ'de foseptiğe su dolması üzerine tahliye işlemi yapmaya çalışan 8 işçiden 3'ü, pompanın egzozundan zehirlenerek hayatını kaybetti. 5 işçi de hastaneye kaldırıldı.

Karataş Mahallesi'ndeki atış poligonu binasının inşaatında çalışan işçiler, bahçedeki foseptiğe su dolması üzerine çukura girerek tahliye işlemine başladı.

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5 işçi de hastaneye kaldırıldı

İşçilerin egzozdan etkilenmesi üzerine mesai arkadaşları da yardım için çukura indi. 

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Olayda 8 işçi egzozdan etkilendi. 3 işçi hayatını kaybederken, foseptikten çıkarılan 5 işçi ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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