BIST 1.389
DOLAR 7,89
EURO 9,57
ALTIN 462,51
HABER /  SAĞLIK

Çin'in koronavirüs aşısı Sinopham'ı bir ülke daha onayladı

Demirören Haber Ajansı

BAHREYN, Çin tarafından koronavirüse karşı geliştirilen Sinopham aşısını onayladı. Yetkililer, vatandaşların toplu aşıya katılması için web sitesi açtı.

Abone ol

Bahreyn Ulusal Sağlık Düzenleme Kurumu'nun yaptığı açıklamada, Çin'in koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdiği Sinopharm aşının ülkede onaylandığını açıkladı. Bahreyn Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, vatandaşların ve 18 yaşın üzerindeki kişilerin aşıyı ücretsiz olmak için ilgili web sitesine kayıt yaptırabileceğini söyledi.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Sinopharm aşısını tercih eden ülkeler şu şekilde; 
Endonezya - 128 milyon doz
Brezilya - 46 milyon doz
Şili - 60 milyon doz
Hong Kong - 7.5 milyon doz

Öte yandan, Çin'de 600 milyon doz aşının bu yıl içinde piyasaya sunulmaya hazır hale getirileceği açıklanmıştı.

 

SON DAKİKA HABERLERİ
Yargıtay'dan ilginç maske kararı! Bolu'da yaşanan olay tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Yılbaşında 4 günlük yasak olacak mı?
ABD ve İsrail Arap ülkeleriyle birlikte İran’a saldırıya mı hazırlanıyor?
İçişleri Bakanlığı'ndan, sokağa çıkma kısıtlamasında istisna genelgesi
İBB yönetiminden İstanbul'da suya yüzde 40 zam talebi
İsrailli Jerusalem Post yazdı! ABD yeni Başkanı Joe Biden'a bomba Türkiye çağrısı
ÖNCEKİ HABERLER
Pelkas, Erol Bulut'la yaşadığı gerilimi konuştu: Skora sinirliydim
Fransa'da 33 rap sanatçısından Macron'u kızdıracak şarkı!
Esed'in oligark kuzeni Mahluf savaş tüccarlarının ekonomiye el koyduğunu ileri sürdü
Devlet tarafından kira ödemesi mi yapılacak? Kira düzenlemesi nedir?
Kahramanmaraş'ta İlginç olay! sokak ortasında kendisini karnından vurdu
Kreş ve anaokulları açılıyor mu Ziya Selçuk bugün açıklayacak
Yorumlar 1 yorum