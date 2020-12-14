TRT muhabiri Hüseyin Hattab Suriye'nin El Bab kentinte öldürüldü

SURİYE'nin TSK kontrolündeki El Bab bölgesinde bulunan TRT Arabi muhabiri Hüseyin Hattab, kimliği belirsiz kişilerce vurularak öldürüldü.Abone ol
TRT Arapça'ya telifle çalışan Suriyeli muhabir Hüseyin Hattab, Suriye'nin TSK kontrolünde bulunan El Bab ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Hüseyin Hattab'ın cansız bedeni, yakınları tarafından toprağa verildi. Cenaze töreni gece saatlerinde yapıldı.
Hattab'ı hedef alan saldırıyı kimin düzenlediği henüz bilinmiyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.