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Tele1'in sahibi Merdan Yanardağ hastaneye kaldırıldı! Twitter'dan duyurdu

Tele 1 kanalının sahibi Merdan Yanardağ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını duyurdu.

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Tele 1 televizyonun kurucu genel yayın yönetmeni, gazeteci Merdan Yanardağ, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Merdan Yanardağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Değerli dostlarıma, izleyicilerimize ve okurlarıma (belki kamuoyuna da) bir açıklama yapmam gerekiyor. Kovid-19 testim pozitif çıktı.. Bugün hastaneye yatıyorum. Umarım atlatacağım. Sevgiyle, saygıyla duyururum." ifadelerini kullandı. Yanardağ’ın tedavisinin hastanede yapılacağı kaydedildi. Yanardağ, 18 Dakika programına ise hastaneden katılmaya devam edecek.

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