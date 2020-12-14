BIST 1.389
DOLAR 7,89
EURO 9,57
ALTIN 462,51
HABER /  POLİTİKA

İbrahim Kalın'dan İzmir'deki felaket ile ilgili önemli açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İzmir'deki sel felaketiyle ilgili, "İlgili birimlerimizin hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Zararlar en kısa sürede telafi edilecek" açıklaması yapıyor.

Abone ol

Sözcü Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir'de meydana gelen selde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. İlgili birimlerimizin hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Zararlar en kısa sürede telafi edilecek. Rabbim ülkemizi her türlü felaketten muhafaza eylesin" ifadelerine yer verdi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 2. el otomobil fiyatları düşmeye devam edecek mi? Otomobil alıp satmak için en iyi zaman Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanması! Canan Kaftancıoğlu 10,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak
Yargıtay'dan ilginç maske kararı! Bolu'da yaşanan olay tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Yılbaşında 4 günlük yasak olacak mı?
ABD ve İsrail Arap ülkeleriyle birlikte İran’a saldırıya mı hazırlanıyor?
İçişleri Bakanlığı'ndan, sokağa çıkma kısıtlamasında istisna genelgesi
İBB yönetiminden İstanbul'da suya yüzde 40 zam talebi
ÖNCEKİ HABERLER
TRT muhabiri Hüseyin Hattab Suriye'nin El Bab kentinte öldürüldü
Sultanbeyli’de pandemi süresince 60 milyon 600 bin TL yardım yapıldı
Son dakika Rus aşısı Sputnik V'in koronavirüsten nihai koruma oranı açıklandı
Çin'in koronavirüs aşısı Sinopham'ı bir ülke daha onayladı
Pelkas, Erol Bulut'la yaşadığı gerilimi konuştu: Skora sinirliydim
Masterchef Serhat'ın nişanlısı kaç yaşında ne iş yapıyor?
Yorumlar