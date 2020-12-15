2. el otomobil fiyatları düşmeye devam edecek mi? Almalı mı satmalı mı?

Normalleşme sürecinde fabrikaların yüksek kapasiteyle çalışmaya başlaması ve sıfır araç üretiminin artmasıyla beraber daha aylar öncesinden sıfır araç bekleyen belli bir grup tüketiciler de otomobillerine kavuştu. Bu sebeple kasım itibarıyla bir miktar düştü. Otomobil firmalarının yaptığı kampanyalar da eklenince fiyatlardaki yukarı yönlü ivmeyi aşağı doğru çevirdi.