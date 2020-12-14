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Fenerbahçe'de koronavirüs vakası

İhlas Haber Ajansı

Fenerbahçe Kulübü, Samandıra'da görevli bir idari personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

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Fenerbahçe Kulübünden yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri sonucunda bir idari personelde pozitif vakaya rastlanıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Samandıra'da yapılan rutin PCR testlerinde bir idari personelimizin testi pozitif olarak sonuçlanmıştır. İzolasyon ve karantina süreci başlamış olup, tesislerimiz dezenfekte edilmiştir" denildi.

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