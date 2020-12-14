Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan yeni kararları açıkladı! Esnafa yardım paketi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan esnafa kira desteğinin detaylarını açıklayarak, "İş yeri kira olan esnafımıza 3 ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapacağız" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan esnafın merakla beklediği yardım paketine ilişkin, "Yüzde 10'luk kira stopajı ve KDV indirimlerini 1 Haziran'a kadar uzattık. Esnafa 3 ay süreyle ayda bin lira destek ödemesi yapacağız" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları şöyleydi;

Son dönemde ABD ve Avrupa'da ülkemize yaptırım söylemlerinin artmış olması üzüntü vericidir. Halbuki Türkiye, Avrupa'dan yıllardır söz verdiği tam üyelik sözünü yerine getirmeyi beklemektedir. Biz komşularıyla ya da herhangi bir ülkeyle çatışma içinde olmak isteyen bir ülke değiliz.

Kimsenin hakkına el uzatmayız

Kimsenin hakkına el uzatmadığımız gibi kimsenin de hakkımıza el uzatmasına izin vermeyiz. Nerede bir haksızlık ve ya zulüm varsa tepkimizi ortaya koyarak, adaletin tesisi için tavrımızı ortaya koyuyoruz. Ay yıldızlı al bayrağımız, dünyanın 4 bir köşesinde adalet, özgürlük ve hukuk mücadelesini temsil ediyor.

'Karabağ bir zaferi ifade ediyor'

Türkiye ve Azerbaycan bu hissiyatla öz kardeş olarak selamlaşmış ve yepyeni bir köprü inşa etmiştir. Azerbaycan, 44 gündür süren vatan muharebesini zaferle taçlandırmıştır. Dağlık Karabağ'ın vatan hasreti son bulmuştur. Karabağ artık donmuş bir ihtilafı değil, hakkın batıla galip gelmesi sonucunda kazanılmış şanlı bir zaferi ifade ediyor. Azerbaycan Bayrağı, 30 yıllık bir aranın ardından gururla dalgalanıyor. Bakü sokaklarında ellerinde, arabalarında ve balkonlarında Türkiye Azerbaycan bayrağı taşıyan Azerbaycanlı kardeşlerimizin coşkusuna biz de ortak olduk. Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarında yeniden imar ve kalkınma projelerini değerlendirdik. Artık pasaport yok, kimlikle Azerbaycan'a gidip geleceğiz. Değerli kardeşim Aliyev'e selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Vatan, bayrak uğruna hayatını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Boral tan faciasında, tek parti CHP'sinin tarihimize sürdüğü utanç lekesini temizlemeyi bahşettiği için hamd ediyorum.

TBMM'deki 2021 bütçe görüşmeleri

TBMM'de sürmekte olan 2021 yılı bütçe kanunları görüşmelerinin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Her küresel kriz döneminde olduğu gibi ülkemiz ekonomisiyle ilgili olumsuz değerlendirmeler yapılırken, hep biz farklı yaklaşımlar içerisinde olduk. Biz Türkiye olarak bu süreçten güçlü bir şekilde çıkacağımızı söylemiştik. Daha önce ülkemizle ilgili olumsuz tablolar çizen kurumlar, değerlendirmelerini bizim dediğimiz yere getirmeye başladılar. Üretimin ticaretin ve finansın tek merkezli hale dönüşmesinin sıkıntıları pandemide daha iyi göründü.

251 fabrika üretime başladı

Küresel ekonomide iktisat tarihine geçecek bir dönem yaşıyoruz. Salgınla başlayan kriz, tüm makro ekonomileri derinden sarsıyor. İşsizlik, turizm gibi birçok gösterge tarihinin en kötü dönemini yaşadı. Salgının tedavisi konusunda başarıya oluşan her adım ciddi toparlanmayı da beraberinde getirmeyi sağlıyor. Hepsinden önemlisi her durumda vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Ekonomimizin güçlü ve kırılgan yönlerini gayet iyi biliyoruz. Türkiye salgın sonrası döneme güçlü, dayanıklı ve rekabetçi küresel bir oyuncu olarak girmekte kararlıdır. Salgın şartlarına rağmen yılın ilk 11 ayında organize sanayi bölgelerinde 251 fabrika üretime başladı. Üretim tarafındaki bu güzel gelişmelerin istihdama etkilerini görüyoruz. Aldığımız tedbirler sayesinde Eylül'de işsizlik oranı geçen seneye göre, 1,1 puan gerileyerek yüzde 12,7 olarak gerçekleşti.

Esnafımızın tüccarımızın yanında olduk

Pek çok yerde salgının yeniden yükselişe geçmesi işimizi zorlaştırıyor. Her şeye rağmen yatırım, istihdam ve üretilebilirliği sürdürmek için tedbirlerimizi almaya hedeflerimize doğru yürümeye devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızla birlikte esnafımızın tüccarımızın yanında olduk. Verdiğimiz nakit desteklerinin tutarı, 45 milyar lirayı buldu. Biz dün olduğu gibi bugün de samimiyetle esnaflarımıza ve tüccarlarımıza destek olmayı sürdürüyoruz. Bu amaçla Türk Lirası mevduat ve katılım hesaplarıyla ilgili faiz ve stopaj oranlarını düşürmüştük.

Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Kendi içerlerinde yaşanan taciz, tecavüz gibi hadiselere bile yalanla tersine çevirmeye kalkacak kadar tefessüh eden bu kokuşmuş zihniyetin takdirini milletimize bırakıyoruz

Hırsızlıklarla alakalı şuana kadar en ufak bir açıklama duydunuz mu? Bu nasıl bir muhalefetin başı olmaktır.

Son kabine toplantımızda ilave tedbirleri milletimizle paylaştık. Bugün de alınan sonuçları değerlendirdik. Uyguladığımız tedbirlerin olumlu etkilerini görmeye başladık. Bu mücadeleyi başarıya ulaştırmak hepimiz için milli bir görevdir. Bu çerçevede bazı müjdeleri milletimizle paylaşmak istiyorum.