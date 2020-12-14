İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Erdoğan açıklaması: Mesele kapandı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın okuduğu şiirden sonra yaşanan gerilime ilişkin, "Mesele kapandı" dedi.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan Bakü'deki Zafer Geçidi Töreni'nde yaptığı konuşmada şair Bahtiyar Vahapzade'nin 'Topraktan Pay Olmaz' şiirinden okuduğu mısralar, İran'ın tepkisine neden olmuştu.
Türkiye ve İran arasında yaşanan kısa süreli gerilimin ardından İran geri adım attı.
"Mesele kapanmıştır"
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, konuya ilişkin, "sayın Erdoğan'ın okuduğu şiir, toprak bütünlüğümüzü veya egemenliğimizi tehdit etmiyor. Türk yetkililerin yaptıkları açıklamaları tatmin edici buluyorum. Türk Dışişleri Bakanı, Dışişleri Bakanımıza Erdoğan'ın kastettiği şeyin bu olmadığını söyledi. Erdoğan ile olan kişisel ilişkilerimiz, bölgesel birçok işbirliği platformundaki beraberliğimiz ve Güney Kafkasya'da sorunlara kalıcı çözümler üretmek için İran'ı davet etmiş olmasından da yola çıkarak şiiri o amaçla okumadığını açıkça söyleyebilirim. Mesele kapanmıştır" açıklaması yaptı.
Türkiye - İran şiir gerilimi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'deki konuşmasında Aras türküsünün,
"Aras'ı ayırdılar
Kum ile doldurdular
Ben senden ayrılmazdım
Zor ile ayırdılar
Ay Lâçin, can Lâçin
Men sene kurban Lâçin" sözlerine yer vermişti.
Erdoğan'ın şiiri okumasının ardından İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, resmi Twitter hesabından yaptığı bir açıklamada, Erdoğan’ın sözünü ettiği bölgelerin İran'dan zorla ayrıldığını vurgulayarak tepki göstermişti.
Bu gelişmelerin ardından; Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs, İran Dışişleri Bakanlığına çağırılmış; Türkiye Dışişleri Bakanlığı da İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend'i bakanlığa çağırarak Erdoğan'a yönelik mesnetsiz iddialar konusundaki tepki dile getirildi.