İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Erdoğan açıklaması: Mesele kapandı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın okuduğu şiirden sonra yaşanan gerilime ilişkin, "Mesele kapandı" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan Bakü'deki Zafer Geçidi Töreni'nde yaptığı konuşmada şair Bahtiyar Vahapzade'nin 'Topraktan Pay Olmaz' şiirinden okuduğu mısralar, İran'ın tepkisine neden olmuştu.

Türkiye ve İran arasında yaşanan kısa süreli gerilimin ardından İran geri adım attı.

"Mesele kapanmıştır"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, konuya ilişkin, "sayın Erdoğan'ın okuduğu şiir, toprak bütünlüğümüzü veya egemenliğimizi tehdit etmiyor. Türk yetkililerin yaptıkları açıklamaları tatmin edici buluyorum. Türk Dışişleri Bakanı, Dışişleri Bakanımıza Erdoğan'ın kastettiği şeyin bu olmadığını söyledi. Erdoğan ile olan kişisel ilişkilerimiz, bölgesel birçok işbirliği platformundaki beraberliğimiz ve Güney Kafkasya'da sorunlara kalıcı çözümler üretmek için İran'ı davet etmiş olmasından da yola çıkarak şiiri o amaçla okumadığını açıkça söyleyebilirim. Mesele kapanmıştır" açıklaması yaptı.