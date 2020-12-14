Numan Kurtulmuş'tan ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırım kararına tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırım kararı almasını eleştirerek, "ABD'nin ülkemize yönelik aldığı tek taraflı yaptırım kararları Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceği açısından son derece akıldışı ve vahimdir" dedi.

Abone ol

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından, ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırım kararına tepki gösterdi.

Numan Kurtulmuş, "ABD'nin ülkemize yönelik aldığı tek taraflı yaptırım kararları Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceği açısından son derece akıldışı ve vahimdir. ABD, bu haksız ve yanlış kararları gözden geçirmeli, Türkiye'ye karşı bu ön yargılı yaklaşımlardan vazgeçmelidir. Bu tür haksız ve yanlış kararlar, Türkiye’nin milli savunma sanayiindeki yükselişini ve yeniden güçlü ve büyük Türkiye istikametindeki yürüyüşünü durduramayacaktır" paylaşımda bulundu.