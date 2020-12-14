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Zonguldak'ta kontrolden çıkan kamyon okul bahçesine uçtu

İhlas Haber Ajansı

ZONGULDAK'ta kontrolden çıkan kum yüklü kamyon okulun bahçesine uçtu. Kamyon sürücüsü yaralandı.

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ZONGULDAK İnağzı Mahallesi TOKİ mevkiinde meydana gelen kazada; Çatalağzı istikametine giden 67 ABT 318 plakalı kum yüklü kamyon rampadan çıkarken kayarak okulun bahçesine uçtu. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı.

Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sürücü, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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