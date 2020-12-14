Bahçeli'nin 'HDP kapatılsın' çıkışına CHP'den cevap

CHP Sözcüsü Öztrak, Devlet Bahçeli'nin HDP'nin kapatılması yönündeki çağrılarına ilişkin "Bizim dileğimiz hiçbir partinin kapatılmamasıdır." dedi

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CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, videokonferans yöntemiyle toplandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, toplantının ardından yaptığı açıklamada, MYK toplantısında, ülkenin gündeminde öne çıkan konuları ele aldıklarını belirtti.

Öztrak, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"CHP Konya İl Başkanı'nın disiplin süreci hangi aşamada? MYK'de bu konu ele alındı mı?" sorusuna Öztrak, "Hayır. Ama partimiz her mağduriyet iddiasını ciddiye alır soruşturur. Bir suç tespit edildiğinde de gereğini yapar. Bu olayda da parti içi hukukumuz işlemektedir. Merkez Yönetim Kurulu üyesi bir arkadaşımız başkanlığında bir heyet bu konuyla ilgili olarak görevlendirilmiştir. İlgilinin ifadesi istenmiştir, gerekli soruşturma yapılmaktadır." yanıtını verdi.

Öztrak, "Asgari ücretin taban ve tavan fiyatları nasıl olmalı?" sorusu üzerine, "CHP olarak biz pazarlığın nereden başlaması gerektiğini, yani bu işin asgarisi ne olmalıdır bunu söyledik. Ama şu ana kadar hükümetin bu konuda bir sesini duymadık." dedi.

Hükümetin bu aşamada ne diyeceğini duymak istediklerini ifade eden Öztrak, "Bu hükümet işçiden, emekten yana mıdır, yoksa havuz müteahhitlerinden mi yanadır. Bunu da görmek istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Bahçeli 'kapatın' dedi diye parti kapatılmaz"

Faik Öztrak, Kovid-19'un meslek hastalığı sayılması tartışmalarına ilişkin bir soruya karşılık, bu hastalıkla ön saflarda mücadele eden, savaşan, hastalığa en fazla yakalanan, ailesini göremeyen, büyük fedakarlıklarla çalışan sağlık çalışanları ve doktorlar için Kovid-19 salgınının, buna bağlı olan hastalıkların meslek hastalığı sayılması yönünde gerekli adımların hiç beklemeden atılmasını istedi.

"MHP lideri Devlet Bahçeli 'HDP kapatılmalı' çağrısı yaptı. Bu konudaki değerlendirmeniz nedir?" sorusu üzerine Öztrak, "Bizim dileğimiz hiçbir partinin kapatılmamasıdır. Parti kapatarak demokrasi sürdürülemez. Dolayısıyla bu konuyla ilgili prosedür bellidir. Bu prosedürün nasıl işleyeceği de bellidir. Sayın Bahçeli 'kapatın' dedi diye bir parti kapatılmaz." diye konuştu.