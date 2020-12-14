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Başkan Erdoğan açıkladı! Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında yılbaşı nedeniyle 31 Aralık saat 21:00'den 4 Ocak 05:00'e kadar kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildiğini açıkladı.

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Son haftalarda 30 bin bandında açıklanan koronavirüs vakalarının ardından salgınının yayılmasını önlemek amacıyla hafta içi ve hafta sonu belirli saatlerde uygulanmak üzere sokağa çıkma kısıtlaması getirilirken, yılbaşında nasıl bir yol izleneceği merak konusu olmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs gündemiyle gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından vatandaşların merak ettiği konuya açıklık getirdi.

4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi
Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Sokağa çıkma kısıtlaması, 31 Aralık Perşembe saat 21.00'dan 4 Ocak saat 05.00'a kadar uygulanacak" ifadelerini kullandı.

Kısıtlama ile ilgili İçişleri Bakanlığı kapsamlı bir genelge yayınlayacak.

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