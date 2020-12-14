Borsa İstanbul 14 Aralık Pazartesi gününü rekorlarla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,30 değer kazanarak günü 1.388,55 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken; 1.394,58 puanla da rekor seviyeyi gördü.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,85 puan artarken; toplam işlem hacmi 30,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,10 ve holding endeksi yüzde 0,91 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,21 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 2,02 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi, günü 1.388,55 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken; 1.394,58 puanla da rekor seviyeyi gördü.

Analistler; ABD'de ekonomiyi destekleme paketi, Avrupa'da Brexit görüşmeleri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.