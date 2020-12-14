Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (14 Aralık Pazartesi)

TÜRKİYE'de son 24 saatte 204 bin 289 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 29 bin 617 kişinin testi pozitif çıktı, 229 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 1 milyon 866 bin 345, can kaybı 16 bin 646 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 5064 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı 6000'e yaklaştı. Hastane yükümüz halen çok yüksek. Kısıtlamaların etkisini yakında daha belirgin göreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Abone ol

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 14 Aralık 2020 Pazartesi günü verilerine göre; son 24 saatte 204 bin 289 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 29 bin 617 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 5 bin 64 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 229 kişi hayatını kaybetti, 28 bin 164 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 1 milyon 631 bin 944'e çıktı.

Toplam test sayısı 21 milyon 284 bin 5'e ulaşırken; vaka sayısı 1 milyon 866 bin 345, vefat sayısı 16 bin 646, ağır hasta sayısı 5 bin 980 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2.9, yatak doluluk oranı yüzde 55.8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 73.7, ventilatör doluluk oranı yüzde 41.5, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.9 olarak gerçekleşti.

"Kısıtlamaların etkisini yakında daha belirgin göreceğiz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bugün tespit edilen 5064 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı 6000'e yaklaştı. Hastane yükümüz halen çok yüksek. Kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım. Kısıtlamaların etkisini yakında daha belirgin göreceğiz" ifadesini kullandı.