Sivas'ta 12 yaşındaki kız çocuğu kendini astı

SİVAS'ta T.A. (12) isimli kız çocuğu, evde kimsenin olmadığı sırada kendisini iple doğalgaz borusuna astı. Hastaneye kaldırılan T.A., doktorların yaklaşık 1 saat süren müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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SİVAS Akdeğirmen Mahallesi Sularbaşı Caddesinde meydana gelen olayda; T.A. ve İ.A. çiftinin 2 çocuğundan ilki olan T.A. (12), evde kimsenin olmadığı bir sırada kendini ip ile doğalgaz borusuna astı. Bir süre sonra eve gelen annesi İ.A., kızını boruya asılı halde buldu. İpi keserek kızını indiren anne, hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

T.A. olay yerine gelen ambulansla Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak burada doktorların yaklaşık 1 saat süren müdahalelerine rağmen kız çocuğu hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.