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Meteorolojiden İstanbul için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; 15 Aralık Salı günü sabah saatlerinde başlaması beklenen kuvvetli yağışın akşam saatlerine kadar İstanbul genelinde sürmesi bekleniyor. Kuvvetli yağışın olumsuzluklara neden olabileceği belirtilirken; Meteoroloji, uyarı için sarı kodu kullandı.

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Ülkenin büyük bir bölümünde etkili olan yağış 15 Aralık Salı günü de yer yer görülecek. Özellikle yurdun güneyini olumsuz olarak etkileyen aşırı yağışların sel yaratma olasılığı devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre; İstanbul'da 15 Aralık Salı günü 06.00 ile 21.00 saatleri arasında kuvvetli yağış bekleniyor.

Sarı kodlu uyarıda, ''Kuvvetli (21-50 Kg/m2) sağanak yağış olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır'' ifadelerine yer verildi. 

Marmara'da çarşamba günü hava soğuk

Öte yandan; çarşamba günü Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 10 derece ve altına inmesi bekleniyor.

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