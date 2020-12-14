Avrupa Birliğinden İngiltere'ye tehdit gibi mesaj

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "İngiltere, AB pazarına kesintisiz bir erişim istiyorsa oyunu bizim kurallarımıza göre oynamalı" dedi.

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, video konferans yöntemiyle katıldığı Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) kuruluşunun 60. yıl dönümü etkinliğinde değerlendirmelerde bulundu.

AB'nin İngiltere'ye uygulamakta olduğu geçiş sürecinin bitmek üzere olduğunu hatırlatan Von der Leyen, şunları kaydetti:

"Burada eski dostlarla yeni bir başlangıçtan bahsediyoruz. İngiltere, 1 Ocak'tan itibaren yani 3 hafta içinde AB açısından bir 3'üncü ülke olacak. İngiltere, AB pazarına kesintisiz bir erişim istiyorsa oyunu bizim kurallarımıza göre oynamalı. Şirketlerimiz açısından adil olan budur. Diğer seçeneğin de bir maliyeti var. Bu maliyet, sınır ve gümrük uygulamasıdır. Şu anda bunu çözmeye çalışıyoruz."

Rekabetin sadece başlangıçta değil, bütün süreçte eşit şartlar altında gerçekleşmesini istediklerini ifade eden Von der leyen, ticaret anlaşmasının yapısının iyi ancak detayların çok önemli olduğunu vurguladı.

"Anlaşmanın anahtarı sürdürülebilir bir çözüm sağlamak" AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Daha önce hiç ticaret, enerji, balıkçılık, ulaşım, polis ve adli iş birliği gibi alanları içeren kapsamlı bir anlaşma bu kadar kısa sürede müzakere edilmemişti" ifadesini kullandı. AB ve İngiltere arasında 1 Ocak'a kadar bir anlaşma sağlamak için gelecek birkaç günün çok önemli olduğuna işaret eden Barnier, "Anlaşmanın anahtarı, adil rekabet ve balıkçılarımız için sürdürülebilir bir çözüm sağlamaktır" değerlendirmesinde bulundu.