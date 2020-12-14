Dışişleri'nden ABD yaptırımlarına jet tepki

ABD'nin yaptırım açıklamasına Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Bakanlık, Türkiye'ye karşı tek taraflı yaptırım kararının kınandığını belirterek reddetti!

Abone ol

ABD, Türkiye'ye karşı aldığı yaptırım kararlarını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin S-400'lerle ilgili kararını eleştirirken Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi.

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin yaptırımlarının kabul edilemez olduğunu duyurdu. Açıklamada şunlar ifade edildi:

"ABD’nin, S-400 hava savunma sistemlerini tedariğimiz nedeniyle bugün açıkladığı ve Türkiye’ye karşı tek taraflı yaptırımlar içeren kararını kınıyor ve reddediyoruz.

Türkiye’yi zamanında S-400 sistemlerini tedarik etmeye sevk eden koşullar herkes tarafından gayet iyi bilinmektedir. Nitekim bizzat Başkan Trump da bir çok vesileyle bu konuda Türkiye’nin haklılığını teslim etmiştir.

Öte yandan, S-400’lerin NATO sistemleri bakımından bir zafiyet yaratacağına dair ABD iddiaları da teknik dayanaktan yoksundur. Kaldı ki Türkiye, bu konuda NATO’nun da katılacağı teknik bir çalışma grubu kurulmasını teklif ederek, meselenin siyasi önyargılardan uzak bir şekilde, nesnel ve gerçekçi bir zeminde ele alınmasını defaatle önermiştir.

"İzandan yoksun davranış"

Bu itibarla, ABD’nin konuyu iki müttefike yakışır şekilde diyalog ve diplomasi yoluyla çözme yönündeki önerimizi kabul etmeyerek, tek taraflı yaptırımlara başvurması her türlü izandan yoksun bir davranıştır.

Türkiye, ilişkilerimizi olumsuz yönde etkilemesi kaçınılmaz olan bu karara karşı gerekli adımları atacak, uygun gördüğü şekilde ve zamanlamayla mukabelede bulunacaktır. Türkiye, ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli gördüğü tedbirleri almaktan da imtina etmeyecektir.

Bu anlayışla, ABD’yi, bugün açıklanan bu haksız yaptırım kararını gözden geçirmeye ve bu vahim yanlıştan bir an evvel geri dönmeye davet ediyor, Türkiye olarak meseleyi müttefiklik ruhuna uygun şekilde, diyalog ve diplomasi yoluyla ele almaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz."

Bir açıklama da İsmail Demir'den

ABD'nin yaptırımları sonrası Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde tam bağımsız Savunma Sanayii hedefimizde kararlıyız. Şahsım veya kurumumuza yönelik yurt dışında alınan her hangi bir karar, benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek; Türk savunma sanayiini hiçbir şekilde engelleyemeyecektir." dedi.