BIST 1.389
DOLAR 7,84
EURO 9,53
ALTIN 461,30
HABER /  GÜNCEL

Dışişleri'nden ABD yaptırımlarına jet tepki

ABD'nin yaptırım açıklamasına Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Bakanlık, Türkiye'ye karşı tek taraflı yaptırım kararının kınandığını belirterek reddetti!

Abone ol

ABD, Türkiye'ye karşı aldığı yaptırım kararlarını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin S-400'lerle ilgili kararını eleştirirken Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. 

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin yaptırımlarının kabul edilemez olduğunu duyurdu. Açıklamada şunlar ifade edildi:

"ABD’nin, S-400 hava savunma sistemlerini tedariğimiz nedeniyle bugün açıkladığı ve Türkiye’ye karşı tek taraflı yaptırımlar içeren kararını kınıyor ve reddediyoruz.

Türkiye’yi zamanında S-400 sistemlerini tedarik etmeye sevk eden koşullar herkes tarafından gayet iyi bilinmektedir. Nitekim bizzat Başkan Trump da bir çok vesileyle bu konuda Türkiye’nin haklılığını teslim etmiştir.

Öte yandan, S-400’lerin NATO sistemleri bakımından bir zafiyet yaratacağına dair ABD iddiaları da teknik dayanaktan yoksundur. Kaldı ki Türkiye, bu konuda NATO’nun da katılacağı teknik bir çalışma grubu kurulmasını teklif ederek, meselenin siyasi önyargılardan uzak bir şekilde, nesnel ve gerçekçi bir zeminde ele alınmasını defaatle önermiştir.

"İzandan yoksun davranış"

Bu itibarla, ABD’nin konuyu iki müttefike yakışır şekilde diyalog ve diplomasi yoluyla çözme yönündeki önerimizi kabul etmeyerek, tek taraflı yaptırımlara başvurması her türlü izandan yoksun bir davranıştır.

Türkiye, ilişkilerimizi olumsuz yönde etkilemesi kaçınılmaz olan bu karara karşı gerekli adımları atacak, uygun gördüğü şekilde ve zamanlamayla mukabelede bulunacaktır. Türkiye, ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli gördüğü tedbirleri almaktan da imtina etmeyecektir.

Bu anlayışla, ABD’yi, bugün açıklanan bu haksız yaptırım kararını gözden geçirmeye ve bu vahim yanlıştan bir an evvel geri dönmeye davet ediyor, Türkiye olarak meseleyi müttefiklik ruhuna uygun şekilde, diyalog ve diplomasi yoluyla ele almaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz."

Bir açıklama da İsmail Demir'den

ABD'nin yaptırımları sonrası Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde tam bağımsız Savunma Sanayii hedefimizde kararlıyız. Şahsım veya kurumumuza yönelik yurt dışında alınan her hangi bir karar, benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek; Türk savunma sanayiini hiçbir şekilde engelleyemeyecektir." dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Başkan Erdoğan açıkladı! Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi
ABD, Türkiye'ye uygulanacak S-400 yaptırımlarını açıkladı
Benzin ve motorine zam yapıldı! Eşel Mobil Sistemi devreye alındı
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (14 Aralık Pazartesi)
Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan yeni kararları açıkladı! Esnafa yardım paketi
Borsa İstanbul 14 Aralık Pazartesi gününü rekorlarla tamamladı
ÖNCEKİ HABERLER
İSKİ'nin yüzde 39'luk zam teklifi reddedildi
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 72 seviyelerine yükseldi
Fenerbahçe'de koronavirüs vakası
ABD'de ilk Kovid-19 aşısı yapıldı!
Tele1'in sahibi Merdan Yanardağ hastaneye kaldırıldı! Twitter'dan duyurdu
Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yeni genelge! İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdi
Yorumlar 6 yorum