Benzin ve motorine zam yapıldı! Eşel Mobil Sistemi devreye alındı

Benzinin litre fiyatına 15 Aralık Salı gece yarısından geçerli olmak üzere 21 kuruş zam geldi. Söz konusu artış, pompa fiyatlarına 17 kuruş olarak yansıyacak. Motorine de gelen 15 kuruş zam ise pompa satış fiyatlarına yansıtılmayacak.

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre; motorin ve benzin fiyatlarında yaşanan artışın ardından zammın vergi ayarlamasıyla karşılandığı Eşel Mobil Sistemi bu yıl benzin için ilk kez devreye alındı.

Motorine de 15 kuruş zam geldi ama artışın tamamı Eşel Mobil Sistemi gereği vergi ayarlaması ile ÖTV'den karşılandığından pompa satış fiyatlarına yansıtılmayacak.

Buna göre; benzinin fiyatında yaşanan 21 kuruşluk artışın 17 kuruşu pompaya yansıtılırken kalan 4 kuruşluk artış vergiden karşılanacak.

Ankara'da ortalama 7,10 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,27 lira olacak; İstanbul'da 7,09 liradan 7,26 liraya, İzmir'de 7,15 liradan 7,32 liraya yükselecek.