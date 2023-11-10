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Sonbahar ile buluşan sis görsel şölen sundu

Sonbahar ile buluşan sis görsel şölen sundu

Sakarya’da gece başlayan sis, sabah saatlerinde de etkili oldu. Şehrin birçok bölgesinde etkili olan ve sonbahar ile buluşan sis Arifiye ilçesinde ise görsel şölen sundu.

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Sakarya’nın bazı bölgelerinde sabah saatlerinde sis etkili oldu. Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü şehrin birçok bölgesinde sis sebebi ile görüş mesafesi düştü.

Arifiye ilçesinde ise sonbahar ile buluşan sis, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. İlçeden geçen tren rayları ve sararan ağaçların sisle kaplanan görüntüsü görsel şölen sundu.

Sis sebebi ile ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmazken, sürücüler trafikte kontrollü şekilde ilerledi.

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