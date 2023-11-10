Biden'dan Gazze çıkışı: Ateşkes mümkün değil

ABD Başkanı Joe Biden’ın bir otomobil fabrikasında yaptığı konuşma, katılımcılar arasında bulunan bir kişinin "Gazze’de ateşkes çağrısında bulunmanız gerekiyor" diye bağırması ile kesildi. Gazze'de ateşkes ilan edilmesinin mümkün olmadığını dile getiren Biden, rehinelerin salınması konusunda da hala iyimser olduğunu ifade etti. Filistinliler için protesto yapan kişi Biden'ın olduğu salondan dışarı çıkarıldı.

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İsrail'in adeta cehenneme döndürdüğü Gazze'ye yönelik saldırıları 7 Ekim’den bu yana sürerken, ABD Başkanı Joe Biden'ın Orta Doğu politikasına yönelik, protestolar devam ediyor.

ABD’nin Illinois eyaletinde yer alan Belvidere kentindeki bir otomobil fabrikasında Birleşik Otomotiv İşçileri sendikası üyesi olan işçilere hitap eden ABD Başkanı Joe Biden’ın konuşması, Gazze Şeridi’nde ateşkes çağrısı yapan bir protestocu tarafından kesildi.

Biden kürsüde konuştuğu sırada katılımcılar arasında bulunan bir kişi, "Gazze’de ateşkes çağrısında bulunmanız gerekiyor" diye bağırdı. Biden, protestocunun çağrısına yanıt vermezken, "Bırak gitsin, sorun değil" dedi. Protestocu ise olayın ardından salondan çıkarıldı.

Gazze'de ateşkes ilan edilmesinin "mümkün olmadığını" dile getiren Biden, rehinelerin salınması konusunda da hala "iyimser" olduğunu ifade etti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby dün İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan sivillerin çıkışı için saldırılara günde 4 saat ara vermeyi kabul ettiğini bildirmişti.

Kirby, Gazze'nin kuzeyindeki sivillerin bölgeden ayrılması için saldırılara verilecek her 4 saatlik aranın İsrail tarafından 3 saat önceden duyurulacağını belirtmişti.