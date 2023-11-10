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ABD ve Hindistan, Hint-Pasifik ve Gazze'deki durumu görüştü

ABD ve Hindistan, Hint-Pasifik ve Gazze'deki durumu görüştü

ABD ve Hindistan Dışişleri ve Savunma Bakanları, Yeni Delhi'de bir araya gelerek, Hint-Pasifik bölgesi ve Gazze'deki durumu ele aldı.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, "2+2 diyaloğu" çerçevesinde Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir araya geldi.

Blinken, toplantı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD ve Hindistan'ın güçlü ortaklığı olduğunu ve bunu ileri taşımak için fırsatları görüşeceklerini kaydetti.

Toplantı esnasındaki konuşmasında da ABD'nin açık ve özgür Hint-Pasifik için taahhüdünün sürdüğünü aktararak, savunma alanında işbirliğinin de iki ülke arasındaki ilişkilerde önemli olduğunu kaydetti.

Hint Bakan Jaishankar ise Gazze'deki durumun kendileri için "önemli endişe kaynağı" olduğunu kaydederek, "Hindistan her zaman, tanınan sınırları içinde, İsrail ile yan yana, egemen, bağımsız ve yaşanabilir bir Filistin devletinin kurulması için görüşmelerin devam etmesini desteklemiştir." diye konuştu.

ABD ve Hindistan savunma bakanları ise konuşmalarında iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin sürdürülmesi vurgusu yaptı.

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