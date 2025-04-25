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Solskjaer: Takımın gösterdiği karakterden mutluyum

Solskjaer: Takımın gösterdiği karakterden mutluyum

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasının açılış maçında Beşiktaş evinde Atakaş Hatayspor'u 5-1 yendi. Karşılaşmanın ardından Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, oyuncuların performansıyla ilgili açıklamalar yaptı.

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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasının açılış maçında Beşiktaş evinde Atakaş Hatayspor'u 5-1 yendi. Siyah beyazlıların gollerini Ciro Immobile (3), Rafa Silva ve Keny Arroyo attı. Beşiktaş puanını 52 yaptı ve maç fazlasıyla üçüncü sıraya yükseldi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer galibiyeti beIN SPORTS'a değerlendirdi.

"Onlar ilk golü attı. Murat'ın takımı savaştı. İyi bir teknik direktör. İlk 30 dakika bizden daha iyiydiler. Daha fazla gol atmayı hak ettiler. Savunmamızdan memnunum. Hızlı atak yapabilmek için iyi toplar kaptık. Birinci ve ikinci golü bulunca rahatladık. Mutluyum, çok fazla top kazandık. Taraftarlarımız mutlu olduğu için mutluyum. Şimdi önümüzdeki maça odaklanacağız. Bu bir takım oyunu. Emrecan Terzi'ye çok iyi oynadığını söyledim çünkü uzun zamandır oynamamıştı ve sakatlıktan dönmüştü. Ciro çok iyi maç çıkardı. Mustafa her zaman iyi oynuyor. Çok mutluyum gelişiminden dolayı. Takımın gösterdiği karakterden mutluyum. İyi defans yapabilirsek iyi hücuma çıkacağımızı biliyordum, 5 gol attık."

"FENERBAHÇE MAÇIYLA BAŞLAYACAĞIZ"

Üçüncülük için konuşan Norveçli çalıştırıcı, "Amacımız ligi üçüncü sırada bitirmek. 5 maç kaldı. İyi çalışmak zorundayız. Bu maç serisine Fenerbahçe ile başlayacağız. Sezonu en pozitif sonuçlarla en iyi şekilde bitirmek zorundayız. Takımın içindeki atmosfer çok iyiydi." ifadelerini kullandı.

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