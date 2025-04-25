İstanbul'da bir deprem daha! Artçı sarsıntılar peş peşe geliyor

İstanbul'da bir deprem daha hissedildi. AFAD'da yer alan verilere göre depremin büyüklüğünün 3,4 büyüklüğünde olduğu belirtildi.

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İstanbul'da 23 Nisan Çarşamba günü büyük korkuya neden olan, Silivri açıklarında saat 12.49'da oluşan 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası Marmara Denizi'nde artçı sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor.

İSTANBUL'DA ARTÇI SARSINTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda yer alan son verilere göre İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi açıkları Marmara Denizi'nde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 18.32'de oluşan sarsıntı yerin 7.03 kilometre derinliğinde oluştu.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3,7 olarak duyurdu.