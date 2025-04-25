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Sonunda bu da oldu! Yapay zeka radyo sunucusu aylarca fark edilmeden yayın yaptı

Sonunda bu da oldu! Yapay zeka radyo sunucusu aylarca fark edilmeden yayın yaptı

Avustralya'da 6 aydır devam eden bir radyo programının sunucusunun yapay zeka tarafından oluşturulduğu ortaya çıktı.

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Avustralya basınındaki habere göre, Australian Radio Network'de hafta içi günde 4 saat süren ‘Workdays with Thy’ (Thy ile çalışma günleri) programının sunucusunun sesi dinleyenleri şaşırttı.

CADA istasyonu, bir ses klonlama şirketi tarafından geliştirilen yapay zeka yazılımını kullanarak ‘Thy’ adlı bir sunucu oluşturdu. Dinleyiciler, sunucunun gerçek kimliğini sorgulamaksızın 6 ay boyunca bu programı dinledi. Programın tanıtımlarında ‘Thy’ adlı sunucunun gerçek olup olmadığından söz edilmedi.

Programın dinleyicilerinden yazar Stephanie Coombes, kendine ait blog sitesinde "Thy'nin soyadı nedir? Kimdir? Nereden geldi? Bu şovu sunduğu varsayılan kadın hakkında bir biyografi yok" ifadelerini kullandı. Coombes, 'Thy' hakkında bir ihbar aldıktan sonra biraz araştırma yaptığını, kendisi hakkında bilgi bulamadığını yalnızca bir görüntüsünün bulunduğunu ve sosyal medyada kesinlikle hiçbir varlığının olmadığını keşfettiğini söyledi.

ARN yetkilisi Fayed Tohme, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Thy'nin sesini oluşturmak için yapay zekanın kullanıldığını kabul etti. Tohme, yapay sunucu "Thy'nin gerçek gibi duyulduğunu ve gerçek bir kişi olmamasına rağmen gerçek hayranları olduğunu" belirtti.

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