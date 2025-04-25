BIST 9.459
DOLAR 38,42
EURO 43,60
ALTIN 4.039,54
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Isparta'da yolcu otobüsü hafif ticari araçla çarpıştı: 1 ölü

Isparta'da yolcu otobüsü hafif ticari araçla çarpıştı: 1 ölü

Isparta'da yolcu otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Abone ol

S.E'nin kullandığı Erova firmasına ait 60 ER 814 plakalı yolcu otobüsü, Çünür Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi'nde U.S. idaresindeki 07 DD 408 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, hafif ticari araç sürücüsü U.S. olay yerinde hayatını kaybetti, araçta yolcu olarak bulunan N.S. ve L.S. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Otobüs sürücüsü gözaltına alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ekvador'da 6,3 büyüklüğünde deprem
Ekvador'da 6,3 büyüklüğünde deprem
Cem Boyner'in babası Osman Boyner hayatını kaybetti
Cem Boyner'in babası Osman Boyner hayatını kaybetti
Teknik direktör Bülent Uygun'un acı günü! Kızı Almina Tude Uygun hayatını kaybetti
Teknik direktör Bülent Uygun'un acı günü! Kızı Almina Tude Uygun hayatını kaybetti
İstanbul depremi sonrası yeniden gündem oldu! 10 evden 4'ünün yok
İstanbul depremi sonrası yeniden gündem oldu! 10 evden 4'ünün yok
MİT, İngiliz istihbaratçı Philby'nin Ürdün'deki faaliyetine ilişkin raporu paylaştı
MİT, İngiliz istihbaratçı Philby'nin Ürdün'deki faaliyetine ilişkin raporu paylaştı
"AFAD'da İBB'siz deprem toplantısı yaptılar" iddiasına DMM'den yalanlama geldi
"AFAD'da İBB'siz deprem toplantısı yaptılar" iddiasına DMM'den yalanlama geldi
ABD'de İsrail lobisinin yöneticisi, CIA ve Dışişleri Bakanlığı üzerinde "etkili" olduğunu söyledi
ABD'de İsrail lobisinin yöneticisi, CIA ve Dışişleri Bakanlığı üzerinde "etkili" olduğunu söyledi
Donald Trump'tan Rümeysa Öztürk açıklaması! Haberi olmadığını söyledi ve...
Donald Trump'tan Rümeysa Öztürk açıklaması! Haberi olmadığını söyledi ve...
Ankara'da arazi anlaşmazlığı kavgasında muhtar dehşet saçtı
Ankara'da arazi anlaşmazlığı kavgasında muhtar dehşet saçtı
Merkez Bankası rezervleri erimeye devam ediyor son veriler açıklandı
Merkez Bankası rezervleri erimeye devam ediyor son veriler açıklandı
Merkez Bankası'ndan kritik enfasyon açıklaması: Öncü veriler
Merkez Bankası'ndan kritik enfasyon açıklaması: Öncü veriler
Komşusunu tehdit eden kişinin evine polis baskını! Ele geçirilenler şaşırttı
Komşusunu tehdit eden kişinin evine polis baskını! Ele geçirilenler şaşırttı