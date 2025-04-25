Komşusunu tehdit eden kişinin evine polis baskını! Ele geçirilenler şaşırttı

Samsun'un Atakum ilçesinde, anlaşmazlık yaşadığı komşusunu silahla tehdit eden T.A.'nın evine polis baskın düzenledi. Baskında çelik yelek, silah ve mühimmat ele geçirildi. T.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.Abone ol
Samsun'un Atakum ilçesinde T.A. iddiaya göre anlaşmazlık yaşadığı komşusunu silahla tehdit etti. İhbar üzerine, güvenlik güçleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında T.A'nın ikametgahına baskın düzenlendi.
Adreste yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 16 tabanca şarjörü, 3 tüfek şarjörü, 2 kasatura, 2 muşta, 4 kelebek tabir edilen bıçak, 123 tabanca fişeği, plastik cop, çelik yelek, balta ile ahşap saplı büyük çekiç ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli T.A. işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.