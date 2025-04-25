Rusya'dan son dakika haber Moskova'da bomba patladı general öldü

RUSYA'nın başkenti Moskova'dan gelen son dakika haberi gündeme oturdu. Bombalı saldırıda Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkan Yardımcısı Korgeneral Yaroslav Moskalik öldü.Abone ol
Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkan Yardımcısı Tümgeneral Yaroslav Moskalik, Balaşiha kentinde evinin önündeki aracın patlaması sonucu öldü. Patlama şarapnel yüklü el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana geldi.
Rusya Soruşturma Komitesi, Moskalik'in hayatını kaybettiği saldırı hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Generalin öldüğü saldırı kameralara yansıdı.