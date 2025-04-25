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Rusya'dan son dakika haber Moskova'da bomba patladı general öldü

RUSYA'nın başkenti Moskova'dan gelen son dakika haberi gündeme oturdu. Bombalı saldırıda Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkan Yardımcısı Korgeneral Yaroslav Moskalik öldü.

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Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkan Yardımcısı Tümgeneral Yaroslav Moskalik, Balaşiha kentinde evinin önündeki aracın patlaması sonucu öldü. Patlama şarapnel yüklü el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana geldi. 

Rusya'dan son dakika haber Moskova'da bomba patladı general öldü - Resim: 0

Rusya Soruşturma Komitesi, Moskalik'in hayatını kaybettiği saldırı hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. 

Rusya'dan son dakika haber Moskova'da bomba patladı general öldü - Resim: 1

Generalin öldüğü saldırı kameralara yansıdı. 

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