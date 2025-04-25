Ali Yerlikaya duyurdu Şırnak'ta polis memuru Zeki Bacak şehit oldu

ŞIRNAK'ta kazaya müdahale ettiği sırada başka bir aracın çarpması sonucu yaralanan Polis Memuru Zeki Bacak'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

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20 Nisan günü bir kazaya müdahale ettiği sırada başka bir aracın çarpması sonucu polis memuru Zeki Bacak yaralanmıştı. Polis memuru kaldırıldığı hastanede pazar gününden beri tedavi altındaydı. Yaralı polisten gelen acı haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X'teki hesabından şöyle duyurdu:

-Milletimizin başı sağ olsun

Şırnak Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Zeki BACAK; 20.04.2025 günü bir kazaya müdahale ettiği esnada başka bir aracın çarpması sonucu yaralanmış kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun.