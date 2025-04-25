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Kütahya'da bir deprem daha oldu Simav'da okullar tatil edildi

Kütahya'da bir deprem daha oldu Simav'da okullar tatil edildi

KÜTAHYA Simav'de saat 07.23'te 4.5 büyüklüğünde meydana gelen depremden sonra saat 10.20'de bir deprem daha oldu. AFAD bu depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı. Deprem sebebiyle Simav ilçesi ve çevre köylerde eğitime 1 gün ara verildi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 8,81 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.  Saat 07.29'da 3,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

İki deprem daha oldu

Deprem şokunu atlatamayan Kütahyalılar bir depremle daha sarsıldı. Depremin olduğu aynı yerde saat 10.20'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 12 kilometre olarak açıklandı.

Kütahya'da bir deprem daha oldu Simav'da okullar tatil edildi - Resim: 0

Simav'da okullar tatil edildi
Kütahya'nın Simav ilçesi ve çevre köylerde eğitime 1 gün ara verildi.

"Olumsuz bir durum bulunmamaktadır"

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Kütahya ilimizin Simav ilçesinde saat 07.23'te meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Kütahya'da bir deprem daha oldu Simav'da okullar tatil edildi - Resim: 1

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