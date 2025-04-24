"İstanbul'da deprem bitti" diyen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un yeni açıklamaları olay oldu, yeni deprem o ilde
İstanbul’daki 6.2’lik depremi 20 gün önceden haber veren ve 'İstanbul'da deprem bitti' diyerek bir tartışma başlatan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy bugün katıldığı canlı yayında yeni açıklamalar yaptı. "Adalara giden bir fay yok orası ölü bir fay." ifadelerini kullanan uzman isim deprem beklediği bölgeyi de açıkladı.
Hakan Ural ve Ferda Yıldırım'ın sunuculuğunu yaptığı Kanal D'nin programı “Neler Oluyor Hayatta”da programına Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy konuk oldu.'İstanbul'da deprem bitti' sözleriyle dikkat çeken Üşümezsoy'un Adalar fayı açıklamaları olay oldu. Üşümezsoy şunları söyledi:
"2 fay burada 25 km uzunluğunda Kumburgaz fayı var. Birde ona velev gelen Silivri çukurunun doğu duvarında kuzey güney gidişli fay vardı. Bunların ikisi kırılsa 6.5, yani 500 kilometrelik yüzey yırtılır. Bin kilometre olursa 7. 10 bin kilometrelik olursa 8'lik deprem olur. Bu depremde şu anda olanı 200 km'den daha fazla bir alan yırtıldı, geride 200 kilometrelik bir alan kaldı. Bunu demiştik. Dediğimiz bu nokta aynı söylediğim yerde aynı büyüklükte deprem olduktan sonra ezber konuşan bir sürü arkadaş hayali faylarla çizilmiş, bilim dünyası tarafından da kabul edilmeyen fay modelleri üzerinden bir sürü anlatımlar yapıyor."
"Bizzat bu fay modellerini çalışan denizaltına inerek çalışmalar yapan bilim insanı Rolando Armijo 'Tekirdağ - Silivri fayında 60 km 1912'de kırılmış, dolayısı ile Yeşilköy'den Gaziköy'e kadar 7.4 lük deprem palavradır' dedi. Aynı şekilde 1894'de Çınarcık Çukuru'nda fay kırılmış. Kırılmayan yalnız ortada kırılmayan 50 km'lik bir fay var. Naci Görür de TÜBİTAK adına Armijo'nun görüşü anlattı. Bu fay Silivri'den başlayıp Yeşilköy'e kadar giden bir fay değil. Bu fay Kumburgaz'da, Büyükçekmece açıklarında bitiyor. Bu yazan Armijo. Doğuya doğru Büyükçekmece ve Yeşilköy arasında bir 20 kilometrelik fay var. Bunların ikisi birleştirirsek 7'lik deprem olur dediler. Oysa bunun doğu kesiminde çok detaylı batımetre yaptık. Avcıların karşısında kuzey Anadolu fayı yok, Adalar fayı..."
"Adalar fayı ölü"
"Adalar fayı 10 milyon yıldan beri ölü. 1894'te Çınarcık'ta kırılmış fay. 1894 depremini ağızlarına almıyorlar, 1766'dan beri kırılmamış, 250 yıl doldu diyorlar. 99 depremi olmadan 1894'te Çınarcık'ın önündeki fay kırılmış. Bu söyleme Murat Bardakçı ve Erhan Afyoncu'da isyan etti. En büyük deprem 1894'te. O zaman 250 yılda bir deprem oluyor savı çöpe atılmış oluyor. Diğer taraftan Gaziköy'ün önünde 110 kilometrelik fay kırılacak denilen yerde 60 kilometre kırılmış ortada kalan bu 50 kilometrelik coğrafi boşluğun yarısında fay var, doğu kesiminde yok. Bu durumda onların dediklerinin hiçbir itibarı yok."