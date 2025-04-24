"İstanbul'da deprem bitti" diyen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un yeni açıklamaları olay oldu, yeni deprem o ilde

"2 fay burada 25 km uzunluğunda Kumburgaz fayı var. Birde ona velev gelen Silivri çukurunun doğu duvarında kuzey güney gidişli fay vardı. Bunların ikisi kırılsa 6.5, yani 500 kilometrelik yüzey yırtılır. Bin kilometre olursa 7. 10 bin kilometrelik olursa 8'lik deprem olur. Bu depremde şu anda olanı 200 km'den daha fazla bir alan yırtıldı, geride 200 kilometrelik bir alan kaldı. Bunu demiştik. Dediğimiz bu nokta aynı söylediğim yerde aynı büyüklükte deprem olduktan sonra ezber konuşan bir sürü arkadaş hayali faylarla çizilmiş, bilim dünyası tarafından da kabul edilmeyen fay modelleri üzerinden bir sürü anlatımlar yapıyor."