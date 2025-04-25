İstanbul'da son deprem kaç büyüklüğünde AFAD ve Kandilli açıkladı

İSTANBUL bu sabah bir kez daha deprem endişesi yaşadı. AFAD saat 08.40'ta meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıklarken Kandilli Rasathanesi büyüklüğün 3.7 olduğunu ve Marmara Denizi Gürpınar açıklarında gerçekleştiğini duyurdu.

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İSTANBUL artçı depremlerle sallanmaya devam ediyor. Bu sabah saat 08.40'da bir deprem daha meydana geldi. AFAD depremin merkez üssünün Büyükçekmece olduğunu ve 7.8 km derinlikte kaydedildiğini açıkladı. AFAD bu son depremin 3.6 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünün Gürpınar açıkları olduğunu ve büyüklüğünün de 3.7 olduğunu açıkladı.

6.2 büyüklüğündeki depremden sonra şu ana kadar 292 artçı sarsıntı kaydedildi. 23 Nisan günü bu sarsıntıların bazıları 4 büyüklüğünden fazla oldu.