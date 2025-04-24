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Silivri Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Burhan Bıçkı hayatını kaybetti

Silivri Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Burhan Bıçkı hayatını kaybetti

Silivri Adliyesinde görevli Cumhuriyet Savcısı Burhan Bıçkı'nın geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Silivri Adliyesinde görevli Cumhuriyet Savcısı Burhan Bıçkı'nın geçirdiği rahatsızlık sonucunda hayatını kaybettiğini duyurdu.

BIÇKI'NIN VEFAT HABERİNİ BAKAN TUNÇ DUYURDU

Acı haberi  sosyal medya hesabından duyuran Bakan Tunç paylaşımında, "Silivri Adliyesinde görevli Cumhuriyet Savcımız Burhan Bıçkı’nın geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle vefatını derin bir teessürle öğrendim.  Merhum Savcımıza Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

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