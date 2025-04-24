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Trabzonspor-Göztepe maçında Ahmet Minguzzi anıldı

Trabzonspor-Göztepe maçında Ahmet Minguzzi anıldı

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor ile Göztepe arasında oynanan maç öncesi seremonide sahaya çıkan çocuklar, geçen yıl hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’yi anmak için gözaltlarına siyah boya sürdü. Trabzonspor ise sosyal medyadan “Unutulmayacak gözündeki izi, ismi” notuyla Minguzzi’yi andı.

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Trabzonspor sahasında Göztepe'yi konuk etti. 

Trabzonspor-Göztepe maçında seremonide sahaya çıkan çocuklar Mattia Ahmet Minguzzi'yi anmak için gözaltlarına siyah boya sürdü.

Trabzonspor sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Unutulmayacak gözündeki izi. Unutulmayacak ismi. Unutulmayacak Ahmet Minguzzi" ifadeleri ve siyah kalp yer aldı.

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