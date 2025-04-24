Almanya'dan "Türkiye'ye Eurofighter satışını engellediği" iddiasına yalanlama

Trabzonspor - Göztepe / Canlı skor

İçişleri Bakanlığı 23 Nisan’daki skandal görüntüler için harekete geçti

Fatih’te deprem sonrası 3 bina mühürlendi

Filistin'den İstanbul depremi sonrası Türkiye ile tam dayanışma mesajı

Trump, Harvard Üniversitesinin "demokrasiye tehdit" olduğunu savundu

Ahmet Ercan büyük İstanbul depremi için tarih verdi: Ondan önce olmaz

Uzman isimden pozitif açıklama: "İstanbul'da bu yüzyılın deprem riskini atlattık"

İstanbul'da bir deprem daha! AFAD şiddetini açıkladı

Özgür Özel: Deprem için çalışan biri vardı, onu da içeriye koydular

THY yeni tavan fiyatını 2850 TL olarak belirledi

Son hava durumu açıklaması geldi! Gelecek hafta ortasına kadar sürecek

Bu ilde yaşayanlar çok dikkat edin! Flaş bir uyarı geldi