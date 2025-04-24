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Almanya'dan "Türkiye'ye Eurofighter satışını engellediği" iddiasına yalanlama

Almanya'dan "Türkiye'ye Eurofighter satışını engellediği" iddiasına yalanlama

Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı, hükümetin Eurofighter jetlerinin Türkiye'ye satışını engellediği iddialarını yalanladı. Bakanlık, mevcut geçici hükümetin bu konuda karar vermediğini ve yeni hükümetin karar alıcı olacağını belirtti.

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Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı, hükümetin Eurofighter jetlerinin Türkiye'ye satışını engellediği iddialarını reddetti.

Bakanlık sözcüsü Tim-Niklas Wentzel, AA muhabirinin sorusuna verdiği yazılı yanıtta, mevcut geçici hükümetin Eurofighter jetlerinin satışına onay konusunda bir kararı bulunmadığını, önemli kararların gelecek ay göreve başlayacak yeni hükümet tarafından alınacağını belirtti.

Wentzel, "Gelecek hükümetin kapsamlı silah ve teçhizat ihracatı konularında alacağı kararı, (mevcut) geçici hükümet önceden vermeyecek." ifadesini kullandı.

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