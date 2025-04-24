BIST 9.491
DOLAR 38,31
EURO 43,70
ALTIN 4.099,99
HABER /  GÜNCEL

Uzman isimden pozitif açıklama: "İstanbul'da bu yüzyılın deprem riskini atlattık"

Uzman isimden pozitif açıklama: "İstanbul'da bu yüzyılın deprem riskini atlattık"

İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Jeoloji Yüksek Mühendisi Beytullah Saraç, sarsıntının Kumburgaz Çukuru fayında gerçekleştiğini ve bu yüzyıldaki büyük riskin atlatılmış olabileceğini söyledi.

Abone ol

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından uzmanların değerlendirmeleri gelmeye devam ediyor.

Jeoloji Yüksek Mühendisi Beytullah Saraç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremin uzun zamandır tehlike arz ettiği söylenen Kumburgaz Çukuru fayında meydana geldiğini belirtti.

“BİNALARDAN UZAK DURUN AMA BÜYÜK RİSKİ ATLATTIK”

Saraç, depremin ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Değerli arkadaşlar erken konuşmamak için, verilerin netleşmesini beklediğim için kesin yorum yapmıyorum. Ancak bu 6.3 büyüklüğündeki #deprem, yıllardır bahsettiğimiz İstanbul için tek risk taşıyan fay olan Kumburgaz Çukuru fayında gerçekleşti. Evet binalarımızdan bir süre uzak duralım. Ama İstanbul'da bu yüzyıldaki deprem riskini atlattık diyebiliriz. Deprem tam söylediğimiz konumda meydana geldi. Veriler geldikçe daha detaylı açıklamalar yaparız. Gelmiş geçmiş olsun diyelim.”

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da bir deprem daha! AFAD şiddetini açıkladı
İstanbul'da bir deprem daha! AFAD şiddetini açıkladı
Özgür Özel: Deprem için çalışan biri vardı, onu da içeriye koydular
Özgür Özel: Deprem için çalışan biri vardı, onu da içeriye koydular
THY yeni tavan fiyatını 2850 TL olarak belirledi
THY yeni tavan fiyatını 2850 TL olarak belirledi
Son hava durumu açıklaması geldi! Gelecek hafta ortasına kadar sürecek
Son hava durumu açıklaması geldi! Gelecek hafta ortasına kadar sürecek
Bu ilde yaşayanlar çok dikkat edin! Flaş bir uyarı geldi
Bu ilde yaşayanlar çok dikkat edin! Flaş bir uyarı geldi
Sahaya İBB tutuklularının yazılı olduğu formalarla çıktılar
Sahaya İBB tutuklularının yazılı olduğu formalarla çıktılar
Silivri'deki 6.2'lik deprem hangi ilçede ne kadar hissedildi?
Silivri'deki 6.2'lik deprem hangi ilçede ne kadar hissedildi?
Deprem sırasında evin penceresinden atlayan genç konuştu
Deprem sırasında evin penceresinden atlayan genç konuştu
Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mesaj gönderdi
Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mesaj gönderdi
İki ülke savaşa mı giriyor? Anlaşma askıya alındı, ordular teyakkuza geçti
İki ülke savaşa mı giriyor? Anlaşma askıya alındı, ordular teyakkuza geçti
Fransa'da lise öğrencisi bıçakla dehşet saçtı
Fransa'da lise öğrencisi bıçakla dehşet saçtı
İstanbul Üsküdar'da gece buralar açık Sinem Dedetaş yiyecek içecek de var diyor
İstanbul Üsküdar'da gece buralar açık Sinem Dedetaş yiyecek içecek de var diyor