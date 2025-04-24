Uzman isimden pozitif açıklama: "İstanbul'da bu yüzyılın deprem riskini atlattık"

İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Jeoloji Yüksek Mühendisi Beytullah Saraç, sarsıntının Kumburgaz Çukuru fayında gerçekleştiğini ve bu yüzyıldaki büyük riskin atlatılmış olabileceğini söyledi.

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İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından uzmanların değerlendirmeleri gelmeye devam ediyor.

Jeoloji Yüksek Mühendisi Beytullah Saraç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremin uzun zamandır tehlike arz ettiği söylenen Kumburgaz Çukuru fayında meydana geldiğini belirtti.

“BİNALARDAN UZAK DURUN AMA BÜYÜK RİSKİ ATLATTIK”

Saraç, depremin ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Değerli arkadaşlar erken konuşmamak için, verilerin netleşmesini beklediğim için kesin yorum yapmıyorum. Ancak bu 6.3 büyüklüğündeki #deprem, yıllardır bahsettiğimiz İstanbul için tek risk taşıyan fay olan Kumburgaz Çukuru fayında gerçekleşti. Evet binalarımızdan bir süre uzak duralım. Ama İstanbul'da bu yüzyıldaki deprem riskini atlattık diyebiliriz. Deprem tam söylediğimiz konumda meydana geldi. Veriler geldikçe daha detaylı açıklamalar yaparız. Gelmiş geçmiş olsun diyelim.”