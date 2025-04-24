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Fransa'da lise öğrencisi bıçakla dehşet saçtı

Fransa'da lise öğrencisi bıçakla dehşet saçtı

Fransa'nın Nantes şehrinde bir lise öğrencisinin okula bıçaklı saldırısında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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Ulusal basındaki haberlere göre, olay Nantes'taki Notre-Dame-de-Toutes-Aides Lisesi'nde öğle saatlerinde gerçekleşti.

Lise ikinci sınıf öğrencisi 15 yaşındaki genç, bıçakla okul bahçesine girerek iki farklı sınıftaki arkadaşlarına saldırdı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 öğrenci yaralandı.

Ulusal basının yetkili kaynaklardan edindiği bilgiye göre, ağır yaralanan öğrencilerden biri hayatını kaybetti.

Saldırganın okuldaki öğretmenler tarafından güçlükle durdurulduğu bildirilirken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırgan, polis tarafından gözaltına alındı.

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