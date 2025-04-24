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Silivri'deki 6.2'lik deprem hangi ilçede ne kadar hissedildi?

Silivri'deki 6.2'lik deprem hangi ilçede ne kadar hissedildi?

Dün Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem İstanbul'un farklı ilçelerinde farklı şiddetlerde hissedildi. Deprem Büyükçekmece ve Esenyurt'ta 6, Küçükçekmece'de 5,2 , Başakşehir'de 4,9, Beşiktaş ve Kadıköy'de 4,3, Pendik'te 4,2 ve Şile'de 3,8 şiddetinde hissedildi.

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ABD Jeoloji Merkezi verilerine göre; Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'un farklı ilçelerinde farklı şiddette hissedildi.

Deprem Büyükçekmece ve Esenyurt'ta 6, Küçükçekmece'de 5.2, Başakşehir'de 4.9, Beşiktaş ve Kadıköy'de 4.3, Pendik'te 4.2 ve Şile'de 3.8 şiddetinde hissedildi.

DETAYLI HARİTA ORTAYA ÇIKTI 

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) haritası depremin ne kadar etkili olduğunu ortaya koydu.

Harita üzerinde depremin etkili olduğu yerler daha sıcak görülürken detayına inildiğinde sokak sokak kaç büyüklüğünde hissedildiği görülebiliyor.

DETAYLI HARİTAYA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

İşte İstanbul'un ilçelerinde hissedilen depremin şiddeti:

Arnavutköy - 4,6

Ataşehir - 4,5

Avcılar - 5,9

Bağcılar - 4,8

Bahçelievler - 4,8

Bakırköy - 4,9

Başakşehir - 4,9

Bayrampaşa - 4,5

Beşiktaş - 4,3

Beykoz - 4,1

Beylikdüzü - 6,1

Beyoğlu - 4,3

Büyükçekmece - 6

Çatalca - 5

Çekmeköy - 4,1

Esenler - 4,9

Esenyurt - 6

Eyüpsultan - 4,3

Fatih - 4,5

Gaziosmanpaşa - 4,8

Güngören - 4,8

Kadıköy - 4,3

Kağıthane - 4,2

Kartal - 3,9

Küçükçekmece - 5,2

Maltepe - 4,1

Pendik - 4,2

Sancaktepe - 4,1

Sarıyer 4,4

Silivri - 5,5

Sultanbeyli - 4,1

Sultangazi - 4,8

Şile - 3,8

Şişli - 4,3

Tuzla - 4,2

Ümraniye - 4,6

Üsküdar - 4,2

Zeytinburnu - 4,7

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