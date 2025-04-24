Kamu işçisinin zam görüşmesinde üçüncü toplantı bugün

Kamu işçilerinin ücret ve sosyal haklarına yönelik toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin üçüncü oturumu, bugün saat 14.00’te Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Türk-İş ve Hak-İş temsilcileri, kamu işverenleriyle masaya oturarak 21 maddelik taslak teklifi ele alacak.

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Müzakerelerde kamuda en düşük günlük ücretin 1.800 liraya yükseltilmesi, kıdem zammı ve refah payı gibi talepler öne çıkarken, özellikle ücret artışları ve sosyal haklar başlıklarında henüz uzlaşı sağlanabilmiş değil. Görüşmede, bir sonraki toplantının da takvimi netleştirilecek.

İDARİ KONULARDA İLERLEME SAĞLANDI, GÖZLER ÜCRETLERDE

Şu ana kadar müzakerelerde idari düzenlemelerle ilgili pek çok konuda uzlaşmaya varıldığı, ancak işin en kritik başlığı olan ücretler ve sosyal haklar konusunda taraflar arasında görüş ayrılıklarının sürdüğü belirtiliyor. Bu durum, işçi kesiminde artan beklentilere ve sabırsızlığa yol açmış durumda.

BAKAN IŞIKHAN: SÜREÇ ÇOK TARAFLI VE HASSAS İLERLİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplu sözleşme sürecinin çok taraflı ve dikkatle yürütülmesi gereken bir alan olduğunu vurguladı. Işıkhan, 16 Nisan'da gerçekleştirilen ilk toplantının ardından, müzakerelerin 24 Nisan’daki bu kritik oturumla devam edeceğini belirterek, ücret artışlarına ilişkin net bir açıklama yapmak için erken olduğunu ifade etti.

Bakan Işıkhan, Bakanlık olarak sürecin koordinasyonunu üstlendiklerini, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü’nün de teknik heyetler içinde yer aldığını dile getirdi. Heyetlerin, teklif edilen her bir maddeyi ayrıntılı biçimde değerlendirdiğini belirten Işıkhan, görüşmelerin bu çerçevede ilerlediğini kaydetti.