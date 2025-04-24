Castrol "Bu da Castrol" kampanyası ile "Altın Effie" ödülünü kazandı

Castrol, Effie Awards 2025'te, "Bu da Castrol" kampanyasıyla "Otomotiv Ürün ve Hizmetleri, Satış Sonrası Ürün ve Hizmetler" kategorisinde "Altın Effie" ödülünün sahibi oldu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Doğu (TUCA) ekipleri tarafından hayata geçirilen kampanya, reklam ve pazarlama dünyasının saygın ödüllerinden biri olarak kabul edilen Effie Awards 2025'te ödüle layık görüldü.

Kampanya, Castrol'ün, karada, havada, denizde ve hatta uzayda nasıl yer aldığını genç bir stajyerin gözünden anlatan hikayesiyle beğeni topladı.

"Bu da Castrol" söylemiyle yola çıkan kampanya, markanın "hareketin ve ilerlemenin olduğu her alanda bulunduğunu" izleyiciye aktardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Doğu Pazarlama Direktörü Cansu Taç Ekmekçiler, ödülü, sadece yaratıcı bir fikirle değil, aynı zamanda güçlü bir ekip çalışması ve stratejik bir vizyon sonucu kazandıklarını belirtti.

Ekmekçiler, Castrol olarak yenilikçi iletişim yaklaşımlarıyla sektöre yön vermeye devam edeceklerini vurgulayarak. "Bu da Castrol' kampanyası, yenilenen marka stratejimizi sahaya güçlü bir şekilde yansıttığımız önemli bir adımdı. Effie Awards gibi prestijli bir ödülün sahibi olmak Castrol adına büyük bir anlam taşıyor." ifadelerini kullandı.