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Gazeteci Özlem Gürses'e 1 yıl 3 ay hapis cezası

Gazeteci Özlem Gürses'e 1 yıl 3 ay hapis cezası

Gazeteci Özlem Gürses hakkında mahkeme 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

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Gazeteci Özlem Gürses hakkında sosyal medya kanalında yaptığı programdaki sözleri nedeniyle "devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak" suçlamasıyla açılan davada karar çıktı. Gürses'e 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Yurt dışı çıkış yasağı kaldırıldı

Sosyal medya kanalında Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik sözleri dolayısıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında yargılanan gazeteci Özlem Gürses hakkında karar çıktı. Gürses, 1 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bırakırken, yurt dışı yasağı da kaldırıldı.

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