Gazeteci Özlem Gürses'e 1 yıl 3 ay hapis cezası

Gazeteci Özlem Gürses hakkında mahkeme 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.Abone ol
Gazeteci Özlem Gürses hakkında sosyal medya kanalında yaptığı programdaki sözleri nedeniyle "devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak" suçlamasıyla açılan davada karar çıktı. Gürses'e 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Yurt dışı çıkış yasağı kaldırıldı
Sosyal medya kanalında Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik sözleri dolayısıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında yargılanan gazeteci Özlem Gürses hakkında karar çıktı. Gürses, 1 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bırakırken, yurt dışı yasağı da kaldırıldı.